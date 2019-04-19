Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi yönetimine almak istiyor

Beşiktaş'ta 5-12 Mayıs arası yapılacak başkanlık seçimi öncesi Fikret Orman yeni hamle yapmak istiyor.

Adaylığını açıklamasa da muhalefin Fikret Orman'a rakip olarak çıkarmayı düşündüğü isim Ahmet Nur Çebi, Orman'ı zorlayabilecek en büyük aday olarak görülüyor.

YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞALIM TEKLİFİ YAPILACAK

5-12 Mayıs’ta gerçekleşecek genel kurul öncesi camiadan aday olması konusunda büyük baskı gören Ahmet Nur Çebi, henüz kesin kararını açıklamış değil. Üyeler imza toplarken, Başkan Fikret Orman 6.5 yıl beraber çalıştığı Çebi’ye, “Yeniden birlikte çalışalım, yönetime gir” teklifi yapmaya hazırlanıyor. Özellikle ekonomik anlamdaki ciddi sıkıntılara tek başına çare bulamayan Orman, Çebi ile bu ay içinde görüşüp, teklifini iletmeyi planlıyor.

ÇEBİ'NİN CEVABI MERAK KONUSU

Başkan, yönetim kurulunda yer alacak 8 asil üyenin 5 tanesini belirleme hakkını da Ahmet Nur Çebi’ye vermeyi düşünüyor. Yeni yönetimdeki görev dağılımını da yine Çebi’yle yapmayı planlayan Fikret Orman’ın bu önerisine, Çebi’nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

NEDEN AYRILMIŞTI

Beşiktaş’ta geçtiğimiz Eylül ayında yapılan olağanüstü seçim öncesi başkan yardımcısı Ahmet Nur Çebi’nin, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yeni yönetimde istemediği öne sürülmüştü. Başkan Fikret Orman ise önlerinde 9 aylık kısa bir süreç olduğu için buna sıcak bakmamıştı. Sonrasında Ahmet Nur Çebi bu ikiliyle yeniden çalışmayacağını belirterek, son yönetimde yer almadı.