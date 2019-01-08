Fikret Orman Alen Halilovic'le görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren ve görüşmeler için İtalya'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sürpriz bir görüşme yaptı.

Beşiktaş yöneticileri Milan'da fazla şans bulamayan Alen Halilovic'in menajerleriyle bir araya geldi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtilirken, Hırvat oyuncunun oynamak adına Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

İTALYA BASINI FOTOĞRAFI YAYINLADI

İtalyan gazeteci Di Marzio, Fikret Orman'ın Alen Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüşmesinin fotoğrafını paylaştı.

1,69'luk 1996 doğumlu Alen Halilovic, orta sahanın ortasında ve kanatlarda görev alabiliyor.

Gattuso'nun tercih ettiği ismler arasında yer alamayan 22 yaşındaki oyuncu, Milan'da bu sezon sadece 3 maçta 60 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.

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