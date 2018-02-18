Fikret Orman: Allah'tan Münih maçında yabancı hakem var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonla Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacakları mücadele öncesinde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, yaptığı açıklamada hakem göndermesinde bulundu.

ALLAH'TAN YABANCI HAKEM VAR

Bayern Münih maçı hakkında görüşlerini aktaran Fikret Orman, kulüp tarihi açısında önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Takım kadromuz tam olarak sahada. Sakat oyuncumuz yok. Oyuncularımın morali iyi. Tabii biraz Atiker Konyaspor maçına üzüntülüler ama her karşılaşma bittikten sonra yeni bir mücadele başlıyor. Futbol şansı yanımızda olsun. Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem yok. İnşallah güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, "Atiker Konyaspor mücadelesinde ilginç kararlar vardı. Ayrıca kamuoyunda 'Beşiktaş kollanıyor' diye bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama bir yandan da bunlar yaşanıyor. Sizin görüşünüz nedir?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

ALGI YAPIYORLAR BENİM DE SÖYELECEKLERİM VAR

"Başarılılar. Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konsantrasyon sağlayalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya perşembe günü bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibarıyla şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır. Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim değil herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim."