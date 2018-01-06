Fikret Orman: Arda gündemimizde yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'dan canlı yayınla beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

İşte Orman'ın sözleri:

"Everton, çok iyi bir oyuncuyu çok makul bir fiyata aldı. Cenk, Türkiye yerine Portekiz ya da Fransa'da parlasaydı 80 milyon euro olabilirdi, bizde üzüntü var. Onun isteği üzerine transfer oldu."

"Türkiye'de kulüpler abuk sabuk transferlerle batma noktasına geldi, biz 3 senede 80 milyon euroluk satış yaptık"

CENK'E KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

"Beşiktaş camiası, Cenk Tosun'un evi. Kapımız ona her zaman açık. Çok daha büyük paralarla teklifler geldi ama Cenk Everton'ı seçti. İstekleri bizim için önemliydi."

"Takıma takviye yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transferi riskli. Başarısız olduklarımız oldu. Hücum oyuncusu bakıyoruz ama olmasa da olur. Dusko Tosic'le alakalı bize gelen bir teklif yok. 15 Temmuz'da tankın önünde çektirdiği fotoğrafı hatırlarsınız, ailemizden biri."

ARDA GÜNDEMİMİZDE YOK

"Arda pırlanta gibi bir çocuk kendisini tanıyorum. Ama Beşiktaş'ın kadrosu çok geniş. Yoksa herkes ardayı ister. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde Arda yok."