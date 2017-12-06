Fikret Orman: Artık kurada gelecek takım önemli değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda gelecek rakibin bundan sonra kim olacağının önemli olmadığı görüşünde.

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile röportaj yaparak siyah-beyazlı kulüple ilgili özel bir haber yayımladı.

Beşiktaş'ın bu yaz döneminde yaptığı transferlerin tanıtım reklamları ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten ESPN, siyah-beyazlıların dünya genelinde sosyal medyada en yüksek büyümeyi yaşayan 3'üncü kulüp olduğunu belirterek Başkan Fikret Orman'ın da fikirlerini aldı.

"BEŞİKTAŞ'IN TURLARI DEVAM EDECEK"

Beşiktaş'ın hedefinin dünya genelinde 100 milyon taraftar olduğunu belirten Fikret Orman, "Hedefimiz Beşiktaş'ın bilinirliğini arttırmak. Bunun içinde Türkiye dışında bazı projelerimiz var. Geçen yaz Çin'e giderek, orada maça çıkan ilk Türk takımı olduk. Uzakdoğu turu tanıtım hedefimize yönelik ilk önemli adımdı. O turun ardından Çinli yetkililer bizi ziyaret etti ve uzun vadeli yeni planlar hakkında konuştuk. Beşiktaş'ın küreselleşme projesi kapsamında Asya, Orta Doğu ve Amerika turları devam edecek" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR BEŞİKTAŞ GERÇEK KAHRAMAN"

Beşiktaş taraftarı hakkında da konuşan Fikret Orman, "Onlar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır. 2013-16 yılları arasında stadımız olmadığı dönemlerde bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız bizim gerçek ailemizdir. Onlar bize çok takımda olmayan desteği veriyorlar" dedi.

"KURADA GELECEK TAKIMIN ÇOK ÖNEMİ YOK"

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlarla herkes bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördü. Artık bizim için kurada gelecek takımın çok önemi yok. Kim gelirse gelsin Biz en iyi şekilde mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.