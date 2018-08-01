Fikret Orman: Avrupa'da final oynayacağız

"Yeni sezona, yeni heyecanlarla, yeni umutlarla ve tabii ki de büyük hedeflerle başlıyoruz." diye yazısına başlayan Fikret Orman, "Şüphesiz futbol takımımıza yaptığımız en önemli takviyelerden birisi, eski futbolcularımız Guti Hernandez’i ve İlhan Mansız’ı katmak oldu. Her ikisinin de takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Bir sezon ara verdikten sonra tekrar şampiyonluk kupasını müzemize kazandırmak istiyoruz.





AVRUPA'DA FİNAL HEDEFİ

UEFA Avrupa Ligi’nde de final oynama hedefimiz ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Büyük hedeflerimizin olduğu bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerken; mücadelenin fair-play çizgisinden hiç ayrılmamasını, hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Formanın Beşiktaş taraftarı için öneminin büyük olduğunu kaydeden Orman, "115 yıldır şerefle, onurla ve gururla taşıdığımız formamızın, tüm Beşiktaşlılar için önemi büyüktür. Bu nedenle 2018-19 sezonu formalarımızı hazırlarken Kartal Yuvası ekibimiz ve sponsorumuz adidas ile titiz çalışmalar yaptık. Beşiktaşımıza layık üç ayrı dizayndaki forma ile sizlerin huzuruna çıktık. Bu formaların her birini şahsen çok beğendim. Sizlerin de yeni sezon formalarımızı beğendiğinizi umuyor; tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoşgörüyle, vicdanla, yani Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde değil, günlük hayatlarınızda da yeni sezon formalarını üzerinizde gururla taşımanızı temenni ediyorum." diye konuştu.

SEBA'YI UNUTMADI

4. ölüm yıldönümünde efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmayan Fikret Orman, "Son olarak, Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılık duruşunu sadece bizlere değil, tüm spor camiasına anlatan; aynı hassasiyeti, aynı duyguyu ve aynı duruşu bizlere emanet eden Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı vefatının dördüncü yılında saygı ve sevgiyle anıyorum." açıklamalarıı yaptı