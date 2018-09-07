Fikret Orman: Avrupa'da final uzak değil

Sezona iki galibiyetle başlamasına rağmen ligde son iki maçını kazanamayan ve milli araya sıkıntılı giren Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman camiaya umut saçtı.

Genel kurula tek aday olarak gidecek Başkan Orman, Fanatik Gazesi'ne iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah- Beyazlı kulübün patronu, "Transfer dönemini verimli geçirdik. Eksiklerimizi giderdik. Kadromuzda hücum ağırlıklı çok oyuncu var. Gol sorunu yaşamayacağız. Negredo'ya çok güveniyorum. Geçmişi bilinen, başarılarla dolu bir oyuncumuz. İstekli ve arzulu" dedi.

ORMAN: LJAJIC İYİ TRANSFER

Ljajic transferinin önemine vurgu yapan Orman, "İmkanlarımız ölçüsünde en iyi transferi yaptık. Hocamızın da istediği bir futbolcu. Llajic takıma büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

YENİ BAŞLANGIÇ OLACAK

Orman, "İlk 4 hafta itibariyle bu kadar puan kaybını herkes gibi ben de beklemiyordum. Futbolda bunlar olabiliyor. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı. Milli aradan sonra yeni başlangıç olacak. Avrupa'da da final uzak değil. Hedefimiz Bakü'ye gitmek." ifadelerini kullandı.