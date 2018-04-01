Fikret Orman: Avrupa'da kupa kazanacağız

Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi' nin Nisan ayındaki yazısında, taraftarlara seslendi.

HEDEF AVRUPA'DA KUPA

"Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama sizler sayesinde, Beşiktaş Camiası'nın başkanı olduğum için bir kez daha gurur dolu anlar yaşadım" diye yazısına başlayan Fiker Orman, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız yenilgiye rağmen satışa çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda bir kez daha ders veren siz taraftarlarımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaşımız'ın adını buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor, sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum" diyen Orman, "İnanıyorum ki, Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil" yorumunu yaptı.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Orman ayrıca üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanacaklarını inandığınıysa şu sözlerle açıkladı: "Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda. Avrupa maceramız bitse de, bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz."