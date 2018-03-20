Fikret Orman: Başakşehir'e yenildik ama şampiyon olacağız

Fikret Orman, "Rakibimiz hem istekli hem de hırsıydı. Evet kötüydük ama ligin son dönemecinde daha iyi olacağız. Bundan da bir milim kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

Milliyet gazetesine konuşan Orman, ligin bitimine 8 hafta kaldığına işaret ederek, "Karamsar tabloya gerek yok, neticede kötüydük ve bir maç kaybettik. Rakibimiz çok iyi oynadı ve kazandı. Bu yenilgi asla şampiyonluğu kaybettiğimiz anlamına gelmez. Sekiz maç daha oynayacağız. Karalar bağlamanın bir anlamı yok. Beşiktaş’ın gücü ortada, biz takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımız da güvenmeye devam etsin. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi yine Beşiktaş’tır. Futbolda her şey bir anda terse dönebilir. Nasıl ki biz puan kaybediyorsak, rakiplerimiz de kaybediyor" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'E GEÇEN YIL DA YENİLDİK"

Başakşehir'e geçen sezon ikinci yarıda 3-1 yenildikten sonra şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Beşiktaş Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Takımla ilgili teknik konulara girmem, o benim işim değil. Ne var ki Başakşehir maçındaki görüntümüz iyi değildi. Ancak bu kötü oyun ve mağlubiyet kalitemize asla gölge düşürmez. Futbolda iş kazaları yaşanabilir. Bunlar oyunun doğasında var. Rakiplerimiz de bu tür kazalara uğruyorlar. Sonuç olarak kalitemiz, kadromuz ve tecrübemiz ortada, bu da bizi üst üste 3. kez şampiyonluğa götürecek unsurlardır. Başakşehir’e geçen sezon da yenildik ama şampiyon olduk. Taraftarlarımız kesinlikle kuşku duymasınlar, rahat olsunlar. Tribün desteğiyle hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizim yönetim olarak teknik heyet ve kadromuza güvenimiz tam."





Başakşehir ile 22 kez karşılaşan ve bunların sadece 4’ünü kazanabilen Beşiktaş, rakibine 6. defa yenildi. İki takım arasında 20’si Süper Lig ve 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere oynanan 22 maçın 12’si de berabere bitti. Süper Lig’deki son 15 maçta Başakşehir 4, Beşiktaş 2 galibiyet alırken, 9 maç eşitlikle sona erdi.