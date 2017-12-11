Fikret Orman: Bayern Münih maçından ümitliyim

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

"BAYERN BİZİ ÇEKTİĞİ İÇİN MUTLUDUR"

Orman, "Bayern Münih maçında en iyisini yapacağız. Önümüzde daha 2.5 ay süre var, iyi hazırlanacağız. Hayırlısı olsun, umutluyum ben. Biz de çantada keklik bir takım değiliz. Bayern'in bizi çektiği için mutlu olması lazım, büyük bir kulüple oynayacaklar. Biz de Bayern gibi büyük bir kulübü çektiğimiz için mutluyuz. Keyifli maçlar olacak. Deplasmana yine taraftar götürmeyeceğiz, öyle bir riski alamayız. İstanbul'daki maça gelmek isteyenler buraya gelsinler." şeklinde konuştu.

Fikret Orman: Çantada keklik bir takım değiliz - İZLE



Kurayı değerlendiren ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ise, "Bilmiyorum belki Bayern Münih de üzülmüştür Beşiktaş'la eşleştiği için. Beşiktaş artık kimse için kolay takım değil. Sonuçta hepsi büyük takımlar. Beşiktaş da büyük takım. Artık Beşiktaş oynadığı lig itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde bu tür takımlarla karşılaşacak. Bugün olmasa yarın karşılaşacaksınız." dedi.