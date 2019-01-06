Fikret Orman Beşiktaş'ı Türkiye'ye benzetti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde düzenlenen bir organizasyonda konuştu.

"Nifak tohumlarının üzerine bina inşa etmelerine izin vermeyelim." diyen Orman, "Beşiktaş'ta iktidar hesabı yapanlara bu camia gerekli cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE BEŞİKTAŞ BİRBİRİNE BENZİYOR

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle: "Beşiktaş sevmek için sevilen bir kulüp değildir. Bizim şarkılarımızda da var. 116 yıllık Beşiktaş, 116 yıl şampiyon olarak gelmedi bugüne. Bizim en önemli yanımız; duruşumuz, adil oluşumuz, centilmen oluşumuzdur. Bunları nifak tohumlarıyla bozmalarına müsaade etmeyin. Bugün ben buradayım. Mayıs ayındaki kongreden sonra bir dönemim kalıyor. Ondan sonra başka bir başkan olacak. Beşiktaş ile Türkiye birbirine çok benziyor. Yukarı çıktığında aşağı çekenler oluyor. En çok da camiamızda bunu görmem beni üzüyor."