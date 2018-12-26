Fikret Orman: Beşiktaş'ın ekonomisini ben düzelttim

Katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş'ın son durumunu anlatan siyah-beyazlı ekibin başkanı, "Fikret Orman paralar nerede?" pankartlarıyla kendisini eleştiren taraftarlara da sert çıktı.

BU EKONOMİYİ BEN DÜZELTTİM

Eleştirilere yanıt veren Başkan Fikret Orman, "Anlamak isteyen ne dediğimi anlıyor. Ben seçime iki gün kala aday oldum. Ondan önce aday değildim. Neden aday oldum, Beşiktaş'ın durumu nedeniyle. Beşiktaş'ı sanki sen şampiyon yaptın, bana hesabını soruyorsun. Stadı yaptın, bana hesabını soruyorsun. Benim yoktan var ettiğim ekonominin hesabını bana gelip soruyorlar. Gelir olsaydı, gider de olmazdı bana da ihtiyaç olmazdı.

Beşiktaş'ta 200 milyon doların üzerinde faiz ödemişiz. Nereden ödemişiz? Gelir yaratmışız. Beşiktaş oyuncu sattı. Kim aldı da sattı? 500 bine Cenk Tosun'u ben aldım, 22 milyona ben sattım. Sattık oyuncu ama ben aldım, ben sattım. Beşiktaş'ı böyle bir yapıya sokmak için yaptık. Beşiktaş'ın maliyetini 75 milyon euroya çıkardık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takım için yaptık. Quaresma'yı alma, Pepe'yi alma diyorsunuz. Biri de çıkıp şunu yapmayın desin. Ben Demirören başkanken diyordum. Ama söyledikleri arasında içini dolduracak hiçbir şey yok. Sorun yaratmak isteyen yaratamayacak, Beşiktaş taraftarı da inanmıyor zaten" şeklinde konuştu.

Finansal Fair Play'e (FFP) uyacaklarını belirten Orman, "Çok daha radikal şekilde hareket edeceğiz. Buna mecburuz. Beşiktaş Kulübü başkanıyım ben. Etiğe aykırı bir icraatım olamaz. Somut bir şeyle ilgili konuşmak lazım. Herkes her şeyi söyleyebilir ama somut şeyler olması gerekiyor ellerinde. Bunu yapmak ne etik, ne düzgün ne de insani" diyerek sözlerini noktaladı.