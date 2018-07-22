Fikret Orman: Beşiktaş'ta satılmayacak oyuncu yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların transfer başta olmak üzere kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a konuşan ve yönetim olarak yoğun bir dönem içerisinde bulunduklarını kaydeden Orman, "Transferde aceleci olmayacağız. Önümüzde 40 gün gibi bir süre var. Oyuncularımıza teklifler var, bizim de hedefimizde bulunan futbolcular var. Ancak özellikle bu dönemde oyuncularımıza çok teklif gelmesi, transferde ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. En çok Mitrovic transferimiz eleştirilmişti, şimdi satıldı" ifadelerini kullandı.

DEĞERİNİ BULANI SATARIZ, RONALDO DA SATILDI

Futbolcu satışına her zaman sıcak baktıklarını belirten Başkan Orman, "Bugünkü piyasaya baktığımızda Cristiano Ronaldo'nun bile satıldığını görüyoruz. Beşiktaş'ın da satılmayacak oyuncusu yok. Tüm dünyada bu iş böyle. Değerini bulan futbolcu gidebilir. Ayrıca teklif gelen oyuncuyu hemen satacak gibi bir durumumuz yok. Önce oyuncuya da danışıyoruz. Teklif gelen ancak ayrılmak istemeyen oyunculara saygı duyup takımda tutuyoruz" sözlerini sarf etti.

Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları çıkışın oyuncularına teklif yağmasına neden olduğunu belirten Başkan, "Fabri, Babel, Negredo, Lens ve Love için gelen teklifler var. Önce bu konuyu değerlendireceğiz ve gidenleri belirledikten sonra hem hocamızın istediği hem de boşalan yerleri doldurmak için çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

VİDA'YA TEKLİF VAR

Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla başarılı bir performans gösteren ve The Guardian'ın en iyi 11'e seçtiği Domagoj Vida'dan da övgüyle bahseden Başkan Orman, "Vida'yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida'nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız" yorumunu yaptı.