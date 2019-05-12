Beşiktaş'ın olağan seçimli kongresinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fikret Orman, dün oynanan Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'a ile derbinin hakemi Bülent Yıldırım'a tepi gösterdi.

"BİZ BÖYLE ŞAMPİYONLUK İSTEMEYİZ"

Yaşadıkları şampiyonluklara değinen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. İki şampiyonluk yaşadık, ne kavga ettik ne dalaşa girdik. Son haftalara girerken hakemler aktör oldu. Yazık, bunla ne taraftar ne de kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün ben de kullanırım ama futbolun marka değerine hizmet etmeyiz.

Maça çıkmadan maçı kafasında oynayan haklemlerle futbol bir yere gelmez. Temizlik yapmayan MHK bunlaruı temizlemeszse ayrılsınlar o koltukta durmasınlar. Ellerinde hesap makinesi nerden kaç para alacağım diye bakıyorlar bizim paramızla bizi kıyıyorlar. Yaşlarını doldurmuş kötü niyetli hakemler artık ayrılmalı. Gençler gelsin, Dünkü maçta yemin ediyorum Galatasaray yöneticisi olsa vicdanları müsaade etmez öyle yönetmeye. Ben mi ders vereyim bunlara. Futbolu bilmiyor, bilse orada VAR'a çağırmaz. Biz öyle şampiyonluk istemeyiz. Bu fotoğrafa yazık yani. Bülent Yıldırım'ın yaptıkları da öyle. Bülent iyi çocuk dedirtiyor. Bizi katletmiş adam futbolu artık bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman: Biz böyle şampiyonluk istemeyiz VİDEO