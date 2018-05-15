Fikret Orman: Bizim alnımız açık

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan mali genel kurulda maliyetler nedeniyle eleştirilerin hedef noktası olan başkan Fikret Orman, isyan etti.

"GEREKİYORSA MAHKEMEYE GİTSİNLER"

Mali genel kurulun ardından Habertürk'e açıklamalarda bulunan Orman, özellikle stat yapımında harcanan paranın normalin üstünde olması ile ilgili yapılan yorumlara, "Bu konuda kimin ne zoru varsa gelsin yüz yüze konuşalım. Bizim her şeyimiz şeffaf. Arkamızdan, sosyal medyadan Twitter’dan dedikodu yapmakla, iş çevirmekle bunlar olmaz. Elinde belgesi olan çıksın konuşsun. Gerekiyorsa da mahkemeye gitsinler. Bizim alnımız açık. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok.





Ancak bu son yapılanlar, beni çok üzdü ve yıprattı. Stadın yapımında ortaya çıkan maliyet yükünü bize yıkmak istiyorlar. Kardeşim parayı, ben ve yönetimim mi aldı. Hırsız mıyız biz! Bunlar ayıp şeyler. Artan dolar kuruna bakılınca tabii ki maliyetler artacaktır. Konuşulanlar ayıp. Sadece bana değil, en önemlisi Beşiktaş’a zarar veriyorlar.” dedi.

''İSTEYEN GELİR ADAY OLUR''

Seçime az kaldığını da hatırlatan Orman, "1 yıl sonra başkanlık seçimi var. Herkes aday olabilir, hepsine saygı duyarım. Kazanan da gelir Beşiktaş’ın başkanı olur. Gelince de tabloları daha iyi incelerler" şeklinde meydan okudu.