Fikret Orman: Bu yıl da şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ta 2. Dernekler Çalıştayına katıldı. Burada bir konuşma yapan Fikret Orman, taraftar sayısını artırdıklarını savundu ve şampiyonluk için iddialı konuştu, "Beşiktaş bu sezon da şampiyon olacak." dedi.

"DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK GELİR"

Bu yıl kazanılacak olan şampiyonluğun önemine vurgu yapan Orman, "Beşiktaşlılık gönüle dokunmaktır. Herkesin sempati duyduğu kulüp Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon da şampiyon olacak. Beşiktaş'ı ben şampiyon yapmıyorum. Beşiktaş şampiyon olduğunda herkesin desteğiyle şampiyon olacak. Buna inanmalıyız. Camia olarak ayağa kalkmalıyız. İkinci kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olursak dördüncü ve beşinci şampiyonluklara da yaklaşırız. Beşiktaş, hepimizin kulübü. Amacımız Beşiktaş'ı daha da büyütmek. Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir." şeklinde konuştu.