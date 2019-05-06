Fikret Orman: Bülent Yıldırım bu işi bırakmalı

Beyaz TV'ye konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-0 yenildikleri Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın görevi bırakmasını gerektiğini belirtti.

"HAKEM EYYAMCILIK YAPTI"

"Son yıllarda Galatasaray ile ligin son maçlarını hep deplasmanda oynuyoruz." diyen Orman şöyle konuştu: "Hakemler düşük performanslı olabilirler ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Pozisyon yorumlarına girmek istemiyorum ama hakem vücut dili olarak maça yanlı başladı. Hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli bir hale getirdi. Hakemin işi eyyamcılık değildir, hakemin işi gördüğünü çalmaktır. Hakem yanlış görebilir, skora etki edebilir ama iyi niyetlidir. Maçın başından beri etki altında olan bir hakem öne çıktı. Saklandığı halde oyunun ortasında bariz hatalar yaptı. Mesela penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil! Ama penaltı kesin değil. Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' falan demişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadeleler ettik, pozitif duruşlar sergiledik. Bugünkü hakem rezaletin üstüydü."





"YILDIRIM HAKEMLİĞİ BIRAKMALI"

Bülent Yıldırım'ın hakemliği bırakması gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Bugün Bülent Yıldırım sahaya aklında bir fikir ile çıkmış. Caner'e sarı kart verdi. Allah'ını seversiniz ya! Lens'e verilen sarı kart, Vida'ya verilen sarı kart. Maç 2-0 olduktan sonra Beşiktaş lehine hareketler. Yemezler yani! Fenerbahçe maçı da, aynı hakem, ilk yarıda 3-0 bitti. 2. yarıda başka hareketler. Bu hakemler bu işi bırakacaklar. Bu hakemleri örnek yaparsanız alttan gelenler de bunlara benzeyecek. Bunlar mesleklerine dönsünler. Bunlardan hakem makem olmaz. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunun için de temizlik yapılması lazım. İlk günden beri söylüyorum, hakemden medet uman namerttir. 3. Lig hakemi bu hakemden daha iyidir." şeklinde konuştu.