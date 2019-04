Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Siyah-beyazlı ekibe devre arasında büyük tartışmaların ortasında gelen Burak Yılmaz, attığı golle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının içinde tutmaya devam ediyor.

"İNŞALLAH BİZİ PİŞMAN ETMEYE DEVAM EDER"

İlk geldiği dönemde taraftarların tepkisini çekse de gösterdiği performansla buzları eriten milli golcü, yönetimi de adeta pişman etti.

Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili açıklama yapan Fikret Orman, "Şimdi de Burak Yılmaz için bizi eleştiriyorlar, 'Neden zamanında almadın?' diye. Futbol eleştiriye açık bir şey. Biz doğru bildiğimiz işleri yapmalıyız. Burak düzgün bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu söyler, babası da ağabeyimiz, düzgün de bir aile. Burak çok iyi Beşiktaşlı, bunu her yerde, her zaman söylüyor. Zamanında alamadığımız için pişmanız, inşallah o gol attıkça biz pişman olmaya devam ederiz." diye konuştu.