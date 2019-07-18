Fikret Orman: Burak Yılmaz, Lecce'ye gitmeyecek

Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin transfer gündemiyle ilgili konuştu. Arda Turan, Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz'la ilgili soruları cevaplayan Orman, deneyimli golcüyü bırakmayacaklarını dile getirdi.

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarıyla ve Arda Turan'ın ilgili açıklamalar yapan Orman, "Burak'ın Beşiktaş'a 2. transferi biraz zor oldu. Burak da çok iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş'a gelirken, futbolu burada bırakma üzerine konuştuk. O şekilde devam ediyoruz. Geçen sene takıma 6 ayda da olsa kattıkları ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce kulübünden kimseyle konuşmadık. Gelip Beşiktaş kulübü önünde resim çektirmeleri de hoş olmadı. Başka şey söylemek istemem. Arda Turan önemli bir futbolcu. Beşiktaş takımıyla ilgili hiçbir görüşmemiz niyetimiz zolmadı. Öyle bir konuşma içine girmedik. Bu demek değil ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim ihtiyacımız başka bölgeler." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN'A TEKLİF GELDİ

Lecce'den Dorukhan'a da teklif getirip getirmediği konusunun sorulması üzerine ise Orman, "Dorukhan, Beşiktaşlı bir oyuncu. Gülen, sempatik, mütevazı. Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Bana da Beşiktaş taraftarına da kendini çok sevdirdi. Beşiktaş'tan ayrılmasını düşünmüyorum. 2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğinden de eminim. Beşiktaş'a onun için teklif geldi. Bir gün Beşiktaş açısından ve Dorukhan için menfaat oluşursa ogün konuşurum. Takımda görmek istediğimiz o gülen yüzlerden bir tanesi. Giden oyuncular bir tek mali ve teknik olmaz. Bu bir bütün. Geçen sene 2-3 oyuncuyu kadroya almadık. Onların maaşlarını ödedik. Bir kaç oyuncudan az istifade ettik. Bunu Beşiktaş bütçesi kaldırmıyor. Onların yerine gençlerin şans bulması önemli. Böyle bir stratejimiz var. Aldığımız oyuncuların yaş ortalamasına baktığımızda, ücretleri daha makul oyuncularla devam ediyoruz" yanıtını verdi.