Fikret Orman: Cenk Tosun, Higuain'den kötü mü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer dönemi öncesinde ismi başka kulüplerle anılan oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CENK'E ÖVÜLER YAĞDIRDI

Başkan, yaptığı açıklamada, "Cenk'in tarzında golcü Avrupa'da kaç tane var? Saysan bir elin parmaklarını geçmez. Onların fiyatlarına bakın... Sadece bize gelince düşük! Bu kısır döngüden kurtulup ligin kalitesini artırmalıyız. Gonzalo Higuain, 2 sene önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon Euro'ya transfer oldu mesela... Cenk ondan geri ya da kötü bir santrfor mu? Cenk, şu anda Real Madrid'te oynasaydı piyasa değeri ne olurdu... Nüfusu İstanbul kadar olmayan ülkelerin onlarca oyuncusu ne paralara oynuyor görüyoruz" yorumunda bulundu.