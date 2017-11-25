Fikret Orman Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla bir dünya starına dönüşen Cenk Tosun’u elde tutmak artık çok zor. İngiliz basınında bir ‘Elmas’a benzetilen Cenk Tosun’un gerçek değerini de Başkan Fikret Orman açıkladı.

NEWCASTLE UNİTED'I REDDETTİ

Rafael Benitez’in Newcastle United’ın kadrosunda görmeyi çok istediği Cenk Tosun için, İngiliz ekibinin 20 milyon poundluk resmi bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Orman bunu yetersiz buldu. Cenk’in satışına sıcak bakmayan Fikret Orman böyle bir ayrılığın 30 milyon pounddan (157 milyon TL) aşağı olamayacağını İngiliz ekibine iletti.

İNGİLİZ TARAFI HAZİRANA SOĞUK

Orman bunun yanında bir başka şart daha koştu. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde önemli hedefleri olduğunu belirten Orman, “30 milyon pound karşılığında Cenk’le sözleşme yapabilirsiniz. Ancak imzaları ocak ayında atarız, Cenk, haziran ayından itibaren size katılır” dedi. Premier Lig’de üst sıraları hedefleyen ve ara transferde kaliteli oyuncularla takımı takviye etmek isteyen İngiliz ekibi ise bu teklife sıcak bakmıyor. “Ocak ayında gelsin” diye ısrar ediyor. Görüşmeler Şampiyonlar Ligi kura çekiminden sonra resmen yeniden başlayacak.

ONU ARATMAYACAK GOLCÜ ŞART

Şenol Güneş’in satışına karşı olduğu Cenk’in yerini dolduracak bir golcü için de Orman’ın çalışmaları var. Çünkü yıldız golcüyü İngiltere dışında İspanya ve İtalya’dan da ciddi teklifler olduğu belirtiliyor. Orman, Cenk’in gitmesi halinde camianın, “Niye sattınız?” itirazında bulunamayacağı bir yıldız için çalışma yürütüyor. Başkan’ın başta Gignac olmak üzere bu konuda görüştüğü 3-4 isim olduğu belirtildi.

M.UNİTED VE M.CİTY DE İZLİYOR

Cenk Tosun’u sadece Newcastle United değil, Manchester United ve Chelsea’nin de izlemeye aldığı bildirildi. futnsoccer.com sitesinin haberine göre; Cenk’in Porto karşısındaki performansını iki kulübün de antrenörleri takip etti.