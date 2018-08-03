Fikret Orman Chadli için İngiltere'ye uçuyor

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Nacer Chadli'nin transferinde mutlu sona çok yakın...

Başkan Fikret Orman, hafta başında Belçikalı futbolcunun kulübü West Bromwich Albion'la görüşmeleri noktalamak için İngiltere'ye gidecek.

KİRALANACAK

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'da olduğu gibi Chadli'yi de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Beşiktaş, Premier Lig'den Championship'e düştüğü için West Brom'dan ayrılmak isteyen Chadli ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı.

Chadli, Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.