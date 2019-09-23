Fikret Orman, Çin'in kuruluş yıl dönümünü kutladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde özel konukları vardı.

FİKRET ORMAN, STATTA AĞIRLADI

Uzak Doğu'ya açılma projesi kapsamında Asya takımlarıyla iyi ilişkiler kuran siyah-beyazlı ekip, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’yi Vodafone Park’ta misafi etti.

Orman, M. Başakşehir maçı öncesnde düzenlenen törende Büyükelçi Li ve Konsolos Wei nezdinde kuruluş yıl dönümü sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını kutladı ve Li ile Wei'ye hediyeler takdim etti.

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, Başakşehir'i de yenemedi ve 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti.