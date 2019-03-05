Fikret Orman, Conte ile görüştü

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından siyah-beyazlı takım yeni teknik adam için çalışmalar yapıyor.

İTALYA'DA CONTE İLE TEMAS KURULDU

Fikret Orman'ın sezon sonuna kadar adaylarla görüşeceklerini söylemesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli günler başladı. Teknik adam konusunda birkaç alternatifi bulunan siyah-beyazlılar Conte ile görüştü.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İtalyan hocanın kariyeri başarılarla dolu. İngiliz ekibini Premier Lig'de mutlu sona ulaştıran Conte, daha önce Juventus ve İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

SERGEN VE GUTİ DE GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı ekibin gündemdeki diğer alternatifler ise Sergen Yalçın ve Guti. Alanyaspor'un başındaki Sergen'in siyah-beyazlı ekibe sıcak baktığı ifade ediliyor.

Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin adı da yeni teknik adam olarak geçiyor.