Fikret Orman: Yolları daha da erken ayırabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le 4 yıllık sözleşme imzalayadıklarını resmi internet sitesinden duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişme üzerine toplantı yapan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamın sezon sonun kadar takımın başında kalacağını açıklamıştı.

Ancak Başkan Fikret Orman, Güneş'in istemesi durumunda yolların daha da erken ayrılabileceğini söyledi.

İSTERSE GİDEBİLİR

Orman, "Şenol Güneş’le Mayıs sonuna kadar anlaşmamız var. Buna sadık kalacağımızı söyledik. Ancak futbolda kimse 48 saat sonra ne olacak bilemiyor. Hocamız gelip, ‘Ben şimdi ayrılmak istiyorum’ derse de geldiği gibi en güzel şekilde göndeririz" şeklinde konuştu.

SEZON SONUNA KADAR GUTİ ÇALIŞTIRACAK

Eğer erken bir ayrılır olursa yönetim takımı sezon sonuna kadar Guti'ye emanet etmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin gelecek sezonki adayları ise; Sergen Yalçın, Mircea Lucescu, Bilic ve Tamer Tuna.

Ancak ilerleyen günlerde farklı bir teknik direktör ismi de gündeme gelebilir.