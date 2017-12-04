Fikret Orman: Derbi galibiyetiyle şampiyon olunmuyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam ezeli rakipleri Galatasaray karşısında elde edilen 3-0’lık derbi zaferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Orman, şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti.

ŞAMPİYONLUK DERBİ GALİBİYETİYLE GELMİYOR

Orman, “Bu mutlu tabloda herkesin emeği var. Şu an için sadece üç puan kazandık. Önümüzde kazanmamız gereken daha çok maç bulunuyor. Şampiyonluk tek bir derbi galibiyetiyle gelmiyor ama şu bir gerçek Beşiktaş’a yakışır futbol oynadık. Hocamızı, futbolcularımızı, tesis çalışanlarını, yönetici arkadaşlarımı, taraftarları özetle tüm camiayı kutluyorum” dedi.

SOYUNMA ODASINA DAVET ETTİLER

Göreve geldiği günden bu yana prensip olarak soyunma odasına gitmemeye dikkat eden ancak Galatasaray maçından sonra teknik heyet ve futbolcuların derbi sevincine ortak olan Fikret Orman, “Sağolsun çocuklar davet etti. Hem sahada hem de soyunma odasına çok büyük bir coşkuyla kutlamalar oldu. Ben de soyunma odasından gelen davet üzerine oraya gittim. Teknik heyet ve oyuncuları tebrik ettim. Bu takımın çok daha büyük başarıları hak ettiğini ve bunu başaracak gücümüzün olduğunu da söyledim. Bu takımla gurur duyuyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar” ifadelerini kullandı.