Fikret Orman derbi primini belirledi

Pazar günü lider Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu kritik maçı kazandığı takdirde son 3 haftaya lider olarak girecek.

1 MİLYON TL KAZANACAKLAR

Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim bu maçın primini belirledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan karşılaşma öncesi tur primi 30'ar bin lira olarak açıklanmıştı.

Galatasaray maçı için ise 10'ar bin lira daha eklendi. Eğer Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçından zaferle ayrılırsa siyah-beyazlı futbolcular toplamda 1 milyon liralık primin sahibi olacak.

G.SARAY'DA PRİM YOK

Ev sahibi Galatasaray'da ise yeniden kurulan kadro için yapılan yüksek bütçeli transferler ve puana göre uygulamaya sokulan maç başı ücret sistemi, yıllardır süregelen prim geleneğinin sona ermesine neden oldu.

Galatasaray'da artık derbiler de dahil olmak üzere prim verilmeyecek.