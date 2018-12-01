Fikret Orman derbi primlerini artırdı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Kritik derbi öncesi Sarpsborg'u 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman, Galatasaray maçı primine zam yaptı.

100 BİN LİRA OLDU

Türkiye gazetesinin haberine göre; Daha önce Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarında galibiyet elde edilmesi hâlinde futbolculara 50’şer bin lira prim verileceği açıklanmıştı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, derbi öncesi moralleri daha da yükseltmek için bu rakamı artırdı.

Eğer Beşiktaş yarın derbide Galatasaray’ı da mağlup ederse siyah-beyazlı futbolcular 100’er bin lira prim elde edecek.

Dev maç öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne bahar havası getiren bu gelişmelerden sonra Şenol Güneş’in çok mutlu olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA PRİM YOK

Konuk ekip Galatasaray'da ise sezon başında değiştirilen uygulama nedeniyle, maç başı ücretler puan başına bonus şeklinde değiştirilmişti. Bu yüzden sarı-kırmızılılarda derbi kazanılsa bile oyunculara prim verilemeyecek.