Fikret Orman derbi sonrası takımı ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisinin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

TAKIMI TEBRİK ETTİ

Antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan orman, 4 gün arayla oynanan iki derbide gösterilen performanstan dolayı takımını tebrik etti.

Fikret Orman derbilerin geride kaldığını ve önceliklerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurguladığı toplantıda Trabzonspor maçının önemine değindi.

ŞAMPYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Pazartesi deplasmanda alacakları 3 puanın kalan 10 maç öncesi şampiyonluk yarışından belirleyeceği olacağını söyleyen Orman, ”Çok tecrübeli ve kaliteli futbolculara sahibiz. Artık sezonun son düzlüğüne giriyoruz. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki maçları kazanmamız halinde rakiplerimizin durumuna bakmamız gerekmiyor. Öncelikle Trabzonspor’u geçip son 10 maça 47 puan ile girmeliyiz. Ben ve yönetici arkadaşlarım bundan önce olduğu gibi yanınızda olacağız.” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman futbolcuların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile de bir süre toplantı yaptı.