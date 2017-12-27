Fikret Orman: Çok iyi bir DJ'imdir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hürriyet'e verdiği röportajda iyi bir DJ olduğunu vurguladı.



İşte Fikret Orman'ın müzikle ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar:

HER TÜRLÜ MÜZİĞİ DİNLERİM

Müzikle aranız nasıl?



- Çok dinlerim, çok severim...



Ne tür müzikler dinlersiniz daha çok?



- Her türlü müzik dinlerim. Arabesk de severim, pop da, Türk sanat müziği de... Hem dinlerim hem de söylerim.



Gerçekten mi?



- Tabii... Arada bir müzik günleri yaparız. Müzikle alakalı insanlarla çok vakit geçiririm. Çok da sanatçı arkadaşım vardır bu arada. Müziği sevenin hayatı sevdiğini düşünürüm. Çünkü müzik insana mutluluk verir. Geçenlerde Serkan Kaya ile röportaj yapmıştınız, onu da çok dinlerim mesela. Yorumlarını, şarkılarını beğenirim.,

ÇOK İYİ BİR DJ'İMDİR

Hangi şarkısını daha çok seversiniz diye sorsam...



- "Zor Bela", "Aşk Ne Demek Bilen Var mı"... "Ah Bilebilsen" diye bir şarkısı vardır, onu da bilirim. Ama en çok da "Mesele"yi dinlerim. Teknede falan da çalarım. Çok iyi DJ'imdir. Evimde, teknemde, her yerde DJ kabinim var. Müzik beni dinlendiriyor.