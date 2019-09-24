Fikret Orman döneminde borç 5'e katlandı

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi sona eriyor.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı, 7 yılllık görev süresinden Vodafone Park'ı yaparken, 2 defa da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ancak Orman, görevi geldiği günden bıraktığı güne kadar kulübü yaklaşık 5 kat borçlandırdı.

BORÇ YÜKÜ KATLANDI

Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olması sonrası, 2012 yılında Beşiktaş'a başkan olan Fikret Orman, bugün ani bir kararla istifa etti.

Başkanlık dönemine boyunca başarılı işlere imza atan Orman, borç konusunda ise sınıfta kaldı.

Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş'ın stadı yenilenirken, siyah-beyazlı ekip 2 kez de Süper Lig'de mutlu sona ulaştı. Ancak son 2 yıldaki başarısız sürecin ardından deneyimli futbol adamı görevini noktaladı.

Beşiktaş'ın borcu 7 yıllık Orman döneminde oldukça arttı. 2012'de 490 milyon TL olan borç, bugün itibarıyla 2.4 milyar TL'ye ulaştı.

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın net borcu:

* 2012/13: 490 milyon TL

* 2013/14: 568 milyon TL

* 2014/15: 926 milyon TL

* 2015/16: 1.1 milyar TL

* 2016/17: 1.8 milyar TL

* 2017/18: 1.7 milyar TL

* 2018/19: 2.4 milyar TL