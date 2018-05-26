Fikret Orman: Emre, Beşiktaş'ta ilk 11'e giremez

Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Orman, transferde ismi geçen futbolcular hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TRANSFER GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında görüşlerini dile getiren Orman, "Emre Beşiktaş'a gelse direkt 11'de oynayabileceğinden şüpheliyim" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz'ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Fikret Orman, "Biz onu geçen sezon taraftar istemedi diye almamazlık etmedik" ifadelerini kullandı.

Atiba ve Mitrovic'in durumlarına da değinen tecrübeli futbol adamı, "Atiba'nın 1 sene daha kalacak şekilde şartlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Mitrovic'i de takımda tutmak istiyoruz." dedi.