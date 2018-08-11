Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı kulübün başkanı yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceğini duyurdu.

HEYECANIMIZI ARTIRMAMIZ LAZIM

Orman, "'6,5 sene içinde hepimiz yorulduk. Heyecanımızı artırmamız lazım. Yönetim kurulu ile alakalı seçime gideceğim. Bir seçime gitme kararı alacağım. İsteyen herkes aday olabilir. Yani diyorum ki 'Hodri meydan', herkes ne söyleyeceği varsa söylesin" dedi.

'TARAFTARLIK, TRANSFER YAPMA İŞİ DEĞİLDİR'

Transfer söylentilerine de yanıt veren Fikret Orman dikkat çeken ifadeler kullanırken ''Taraftarlık, transfer yapma işi değildir. Herkesin kendi işini yapması lazım. Taraftarlar transfer yapalım diye mesaj atıyor. Sanki biz bilmiyoruz... İki gün içinde bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak transferler yapabiliriz. Neden yapmıyoruz? Hayatın gerçekleri farklı...'' dedi.

Fikret Orman, basında çıkan 'Trol' hesaplar konusunda da kısa bir açıklama yaptı ve ''Şimdi söylüyorlar, 'Trol hesaplar varmış' falan. Ben hayatımda 'Trol' nedir bilmem. Hayatımda böyle işlere girmedim'' ifadelerini kullandı.

ÇEBİ İSTİFA EDİYOR

Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan, Orman’ın erken seçim kararı almasında Divan Kurulu'na da katılmayan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi birkaç yöneticinin istifa hazırlığının etkisinin olduğunu söyledi.