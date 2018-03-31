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Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor

Futbol Akademisi'nin başına geçireceği isim konusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman'ın, Ernst, Amokachi ve Ronaldo gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor
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Beşiktaş'ta Futbol Akademisi'nin yöneticiliği için Serkan Reçber'in dışında da adayların olduğu ortaya çıktı.

ORMAN ERNST'LE GÖRÜŞÜYOR

Başkan Orman'ın, futbol akademisi için eski oyuncuları Fabian Ernst ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta şu anda K'Slautern'in başkanlığını yürüten Beşiktaş'ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz'la da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Nijerya Genç Milli Takımı'nı çalıştıran Amokachi, Brezilya'da alt yapılarda görev alan Ronaldo da, Orman'ın düşündüğü isimler arasında geliyor. 

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