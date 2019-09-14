Fikret Orman: Gazişehir maçıyla birlikte çıkışa geçeceğiz

Fikret Orman, Adana'da katıldığı çeşitli etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bu sene iyi bir takım kurduklarını ifade eden Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getirdi.

"OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM"

Orman, takımları açısından ilk 3 haftayı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Maç sonucu itibarıyla, aldığımız puan itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İnşallah Gazişehir Gaziantep maçının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum."





"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaklaşık 2,5 sene görev süresi kaldığını kaydeden Orman, "Başkanlık sürem bittiğinde beni kamuoyu değerlendirir. Başkan olarak ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.