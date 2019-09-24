Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından bugün bir basın toplantısı düzenleyen Fikret Orman, istifa ederek kongre kararı alacağını söyledi.

Siyah-beyazlı ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Başkan Fikret Orman görevi bıraktı. Deneyimli Başkan, "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum." diyerek kongre kararı aldı.

Fikret Orman istifa etti VİDEO

KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREK DEDİ, İSTİFA ETTİ

Olağanüstü kongre olacağını belirten Fikret Orman, "Demek ki Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok iyi bir hocamız var. Şu anda negatif hava daha çok benim üzerimden giriyor. Ben bu işe Beşiktaş sevgisi nedeniyle girdim. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu'nu toplayacağım ve Beşiktaş'taki sürecimi noktalıyorum. Artık ne olacak bilmiyorum, Tevfik Abi ile konuştuktan sonra ilerisi belli olur. Olağanüstü seçim mi olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman Beşiktaş için çalıştığını dile getiren Orman şöyle konuştu: "Biz bu işi aşk olarak yapıyoruz. Hakarete kadar gelecek bu noktayı hak etmediğimizi düşünüyorum. Divana da seçimle gelmiştim. Bacağımda yaralarım var Beşiktaş için. Kimseye taviz vermedim, hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Elimizden geldiğince Beşiktaş'a yardım ettik. Ben, Beşiktaş'ın önünde bir problemmiş olarak gösteriliyorum. Hiçbir menfaatım olmadı. Buraya sadece vermeye geldim. O yüzden bana yapılanlardan dolayı hiç mutlu olmadım. Sadece işimi yaptım. Yaptığım işi de sadece Beşiktaş için yaptım. Hatalarımız tabii ki olmuştur ama ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık."