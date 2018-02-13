Fikret Orman G.Saray derbisinin ertelenmesini istememişti

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Beşiktaş'ta gündem, Konyaspor maçıyla başlayacak olan zorlu fikstür...

Sırasıyla Konyaspor, Bayern Münih ve iki maç üst üste Fenerbaçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu durum Başkan Fikret Orman'ı endişelendirmişti.

TEHİR EDİLMESİ LAZIM

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman, "Bana soruyorsanız bazı maçların tehir edilmesi lazım. Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Tolerans demeyelim de fikstürde yardım edilmeli” demişti.

Bu açıklamanın ardından, başta Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel olmak üzere bazı futbolcular ve taraftarlar maçların ertelenmemesi gerektiğini savunmuştu.

Son günlerde gündemi meşgul eden bu konu akıllara yıllar evvel Real Madrid maçı öncesi Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye başvuran Galatasaray yönetimini getirdi.

FİKRET ORMAN DA YÖNETİMDEYDİ

Fikret Orman'ın da yönetici olarak yer aldığı siyah-beyazlı yönetim, G.Saray'ın yaptığı başvuruya "Maçın ertelenmesi Beşiktaş'a zarar verir" diyerek itirazda bulunmuştu.

TFF, Orman'ın da imzasının bulunduğu bu itirazı haklı bulmuş ve derbiyi ertelememişti.

G.SARAY İKİ MAÇI DA KAZANMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, ertelenmeyen derbiyi 2-0 kazanmış, ardından da çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i 3-2 yenmişti.