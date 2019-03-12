Fikret Orman, Güneş'i istifadan döndürdü

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyapsor'u 3-2 yenmesine rağmen karşılaşmanın önüne geçen olay tribünlerin istifa çağrısıydı. Siyah-beyazlı taraftarlar hem yönetimi hem de Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

GÜNEŞ İSTİFA EDECEKTİ, ORMAN ARAYA GİRDİ

Mücadelenin ardından tribünlere el sallayan Güneş'in bu hareketi bir veda olarak algılandı. Uzun süre soyunma odasında kalan ve yayıncı kuruluşun röportajına geç gelen deneyimli hocanın istifa etmek istediği ancak Orman'ın araya girerek vazgeçirdiği ifade edildi.

Fikret Orman ile birlikte yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da soyunma odasına indi ve hocayla yola devam edeceklerini takıma bildirdi.

Şenol Güneş basın toplantısında Fikret Orman'ın soyunma odasına indiğini doğrularken, şöyle konuştu: "Geldi Başkan... Neyse onu da kapatalım, o da bize kalsın. Başkanın niyeti takımı tutmak ama çevrede olanları da görüyorsunuz. Onları da biz değiştiremeyiz herhalde."