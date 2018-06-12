Fikret Orman Guti için İspanya'da

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kıldı.

GUTİ OLUMLU BAKIYOR

Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti. Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010- 2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.

(Kızıyla birlikte İspanya'ya giden Fikret Orman, Instagram hesabından fotoğraflar paylaştı.)