Fikret Orman: Guti'ye şans vereceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Merak edilen konulara açıklık getiren Orman, teknik direktör hakkında da konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki görevine erken başlamasının ardından siyah-beyazlılarda teknik patronluk, takımın İspanyol antrenörü Guti Hernandez'e geçerken, Fikret Orman da Guti'yi biraz görmek istediklerin söyledi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk tercihimiz yeni teknik direktörün yerli olması ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız."

GUTİ'YE ŞANS VERMEMİZ LAZIM

"Guti'ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir."

"Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz."