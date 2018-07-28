Fikret Orman, Harun için Bursa'yla görüştü

Fabri'yi 6 milyon euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş, kaleye takviye için çalışıyor.

ORMAN'DAN TAKAS TEKLİFİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı. Başkan Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim" dedi.

Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı. İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KASASI DOLDU

Siyah-beyazlı ekip, devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon euroya, Tosic'i Çin'e 4.5 milyon euroya, Mitrovic'i Clug Brugge'e 3.9 milyon euroya ve son olarak Fabri'yi Fulham'a 6 milyon euroya sattı.