Fikret Orman: Hedef UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne 3 eleme maçıyla katılma şansı yakalayan siyah-beyazlılar, Kupa 2’de hedefi en tepeye koydu!

Yeni sezon öncesinde kulübün planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak sözler sarf etti.

HEDEF ZİRVE

Fanatik gazetesine konuşan Orman, “Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne olamayacağımız için üzgünüz. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi var. Sezonu erken açacağız. İlk olarak elemeleri geçip ardından grup aşamalarına kalmalıyız. Sonrasında hedefimiz zirveye çıkmak” dedi.

UEFA'YI KAZANANLARDAN EKSİĞİMİZ YOK FAZLAMIZ VAR

Orman, sözlerinin devamında, “Şampiyonlar Ligi, bizi aşan bir yapıya sahip. Devasa bütçeleri olan kulüpler var. Hayale değil gerçeğe odaklanmalıyız. UEFA Kupası’nı kaldırabiliriz. Kazanan takımlara bakıyorum, çoğundan eksiğimiz yok fazlamız var. Nereye gidersek gidelim taraftar hep arkamızda. Marka değerimiz dünya çapında. UEFA finali, Bakü’de olacak. Hedef noktamızda artık Bakü var. Azerbaycan’da kupa kaldırmak müthiş anlamlı olur. Bunu başarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AYRILIKLAR OLACAK

Kulübün transfer gündemiyle ilgili olarak da yorum yapan Başkan Orman, “Mali durumlar ortada. Maliyetleri aşağı çekeceğimizi söyledim. Yüzde 30-40 arasında küçülmeye gideceğiz. Ayrılıklar olacak ama mutlaka ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Hep söylüyorum. Transfer, dünyanın en kolay işi. At imzayı, kulübü borca sok! Böyle yapmıyoruz. Önce kulübün menfaatleri” diye konuştu.