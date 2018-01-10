Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TSYD Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Orman, dünyadaki tüm Müslümanları Beşiktaşlı yapmak için uğraştıklarını söyledi.

BİZ BİR MUHAMMED ALİ YARATMAK İSTİYORUZ

Fikret Orman, "Müslüman takım dedik başka yerlere çektiler. Biz bir Muhammed Ali yaratmak istedik. Müslümanların sempati duyduğu bir takım olmak istiyoruz. Muhammed Ali varken boks izliyorduk. Muhammed Ali bıraktı ve boksa ilgi bir anda bitti." dedi.

HRİSTİYANLARI BEŞİKTAŞLI YAPMAK KOLAY DEĞİL

Orman, "İrlanda, İngiltere gibi Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmak kolay değil. Çünkü oturmuş bir taraftarlık kültürleri var. Bunu değiştiremezsiniz ancak İslam ülkelerindeki insanlar buna açık." şeklinde konuştu.