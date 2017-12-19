Fikret Orman: Hedefimiz şampiyonluk

Aydın Beşiktaşlılar Derneği tarafından İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi'nde yapımı devam eden Şeref Bey Spor ve Sosyal Tesisini inceleyen Orman, tesislerin durumu hakkında dernek başkanı İbrahim Pehlivan'dan bilgi aldı.

Orman, desteklerinden dolayı İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye teşekkür etti. Kamu yararına hizmet veren bir dernek olduklarını, her yere el uzatmaya çalıştıklarını bildiren Orman, "Amacımız insanlara, çocuklara sporu, dostluğu, arkadaşlığı, centilmenliği öğretebilmek. Bu sayede Beşiktaş kültürünü aşılayabilmek. İyi şeyler yaptığımız sürece Allah yardım eder, inanırım buna. Hayırlı işlerde acele edin derler. Bir an evvel bitirip sonuçlandırmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

İKİ KULVARDA DA BAŞARI

Gazetecilerin futbol takımı hakkındaki sorularını da yanıtlayan Orman, şunları kaydetti: "Artık son haftaya gidiyoruz. Yılbaşına çok az kaldı. Özellikle yabancı oyuncularımızın da bayramları. Deplasmanda oynayacağım Demir Grup Sivasspor maçıyla ligin ilk yarısını tamamlayacağız. Sezon sonunda Allah, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gönlümüzden geçeni kazanmayı nasip etsin. Şu anda tek planımız şampiyonluk."

Daha sonra Kartal Yuvası'nı ziyaret edip taraftarlarla bir araya gelen Orman'a bir Galatasaray taraftarı "Hoş geldin" çiçeği verdi.