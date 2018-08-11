Fikret Orman: İlk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Başka Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in arasının iyi olmadığı uzun süredir dile getirilen bir konu. Orman ve Güneş ikilisi, yaptıkları açıklamalarda sürekli birbirlerine göndermede bulunuyordu. Bu yaşanan atışmalara bugün bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferde tüm yetkinin Fikret Orman'da olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Başkan Fikret Orman, Güneş'in sözlerine göndermede bulundu ve mali konuların Şenol Güneş'in işi olmadığını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ ONUNLA ŞAMPİYON OLMADI

Transferde sorumlunun kendileri olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Sorumlulukları bize karşı olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" diye konuştu.