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Fikret Orman ille de Lucescu diyor

Beşiktaş'ta Lucescu sesleri her geçen gün yükseliyor. Bazı yöneticiler gelmesini istemese de Başkan Fikret Orman'ın Rumen teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Fikret Orman ille de Lucescu diyor
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Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren Beşiktaş'ta Lucescu, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Okan Buruk isimleri öne çıkmıştı.

Bugün alınan bir habere göre Orman'ın Mircea Lucescu'dan başkasyla çalışmayı düşünmediği öğrenildi.

Kulislerde Orman'ın Rumen teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı, hatta 73 yaşındaki hocanın yılda 2 milyon euro kazanacağı bile konuşuluyor.

TARAFTAR TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYOR

Diğer taraftan Beşiktaşlı taraftarların Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın'a gösterdiği sevgi Başkan Orman'ı tedirgin etmiş durumda.

Birkaç gündür camianın nabzını ölçen başkanın ilerleyen günlerde kararını vermesi bekleniyor.

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