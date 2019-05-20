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1 Serdar Ali Çelikler: G.Saray'ın 24 şampiyonluğu var Fenerbahçeliliğiyle bilinen spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın şampiyonluk sayısının 24 olduğunu söyleyerek, 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların sayılması gerektiğini ima etti.

2 Fikret Orman ille de Lucescu diyor Beşiktaş'ta Lucescu sesleri her geçen gün yükseliyor. Bazı yöneticiler gelmesini istemese de Başkan Fikret Orman'ın Rumen teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

3 Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın Galatasaray-Başakşehir maçında Bajic'in attığı gol sonrası ortalık karışmış, Marcao ile Emre Belözoğlu birbirine girmişti. Hıncını alamayan Brezilyalı futbolcu, maç sonu Emre'ye korkak dedi.

4 Küme düşme hattı alev alev G.Saray'ın şampiyon olmasının ardından gözler küme düşme hattına çevrildi. F.Bahçe bugün Erzurum'u yenerse, son hafta öncesi Dadaşlar'ın işi daha da zorlaşacak.

5 Fatih Terim'in heykeli yapılıyor Galatasaray yönetimi, kulübe toplam 19 kupa kazandıran Fatih Terim'in heykelini dikmeye hazırlanıyor. Heykelin stadın girişine yapılacağı öğrenildi.

6 Muslera tarihe geçti Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.

7 Şampiyon Galatasaray Avrupa basınında Sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın bu başarısı, Avrupa'nın önemli gazetelerinde de manşet oldu.

8 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

9 Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı Yurdun doğusundan batısına her yerinde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıkarak takımlarının 22'inci şampiyonluğunu kutladı.