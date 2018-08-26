Fikret Orman: Kagawa diye bir köprü var

Talisca'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerin başında Japon futbolcu Kagawa geliyor. Başkan Fikret Orman, yıldız futbolcunun son durumunu soran gazetecilere, soğuk bir şakayla karşılık verdi.

"KAGAWA KÖPRÜSÜ VAR ZATEN"

Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a önemli açıklamalar yaptı.

Fikret Orman, "Sezon başı kampları için Uzak Doğu politikanız vardı. Kagawa bu anlamda köprü olabilir mi?" şeklindeki soruya, "Kagawa diye bir köprü var. Hatta filmi de vardı. Ben uzak doğuyu seviyorum. Kagawa için ağzımdan laf almaya çalıştığınızın farkındayım" diyerek cevap verdi.

"TOLGA TRANSFERE ZORLADI"

Orman, Karius transferinin Tolga yüzünden yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Tolga kabiliyetli, üstün fiziksel özellikleri var. Duygusal bir oyuncu. Hata olduğu zaman oraya takılıyor. Esasında müthiş bir kaleci. İlk şampiyonluğumuzda kalede Tolga vardı. Ona her zaman güvendiğimi söyledim. Ancak gel-gitlerle beraber bizi transfere zorladı."