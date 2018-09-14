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Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ama alamadık

Fikret Orman, yaz transfer döneminde Kagawa'yı alamadıklarını ama Japonya'ya açılmak için bir Japon futbolcu almak istediklerini ifade etti.

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ama alamadık
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon medya devi Mainichi Sponichi Group firmasıyla imzalanan sponsorluk anlaşmasında önemli bir itirafta bulundu.

Transfer döneminde Beşiktaş ile adı sık sık geçen Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa sorusunu yanıtlayan Orman, gelişmeleri doğruladı.

"KAGAWA'YI İSTEDİK"

Başkan Orman gelen Kagawa sorusu üzerine, "Kagawa çok istediğimiz bir oyuncuydu. Daha önce temaslarımız oldu kendisiyle. Ama Kagawa, Almanya'dan ayrılmak istemedi. Yine önümüzdeki dönemlerde Japon futbolcuları takımımıza kazandırmak isteriz" dedi.

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