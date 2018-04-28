Fikret Orman karardan vazgeçmediklerini açıkladı

Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çıkmama kararı için "Bir duruş sergiledik" dedi. Orman Aykut Kocaman'ın "Bence maça çıkacaklar" sözleri için ise, "Göreceğiz" cevabını verdi.

"AYKUT HOCA KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına katılan Fikret Orman, "Türkiye'de çok güzel bir rekabet var ama böyle olaylar konuşuluyor. Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı bir duruş sergiledik. Artık önümüzdeki maça bakıyoruz" dedi.

Orman, "Beşiktaş bizim sahibi olduğumuz bir kulüp değiliz. Beşiktaş, taraftarının, divan kurulunun ve halkın sahibi olduğu bir kulüp. Bizler geçici olarak gelip hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, "Aykut Kocaman'ın Beşiktaş hakkında böyle konuşması hoş değil. Maça çıkacağımız hakkındaki görüşlerinde zaman kimi haklı çıkartacak göreceğiz. Aykut hoca Fenerbahçe'nin teknik konuları hakkında konuşsun, kendi işine baksın" dedi.

Fikret Orman kararlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti VİDEO