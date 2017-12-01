Fikret Orman: Kendi futbolumuzu oynayalım yeter

Siyah-beyazlı kulübün başında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 başarısı elde eden Başkan Orman, derbinin öncelikle güzel futbol ve centilmenliğe sahne olmasını istediklerini dile getirdi.

KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK YENERİZ

Fikret Orman derbinin zirve yarışındaki önemini bildiklerini belirterek, "Beşiktaş kendi oyununu oynasın yeter. Biz tüm gücümüzü sahaya yansıttığımızda, ligde ve Avrupa'da nasıl sonuçlar aldığımızı herkes biliyor. Dolayısıyla gücümüzün sahaya yansımasını umut ediyorum. Kavgasız ve gürültüsüz, hakemin değil futbolun konuşulduğu bir derbi olsun" dedi.

KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLMAYACAĞIZ

Derbiden çıkacak skorun ligde hiçbir şeyin sonu olmayacağına vurgu yapan Başkan Orman, "Derbiyi kazanırsak şampiyon olmayacağız. Önümüzde daha çok maçlar var. Şampiyonluk yarışında ligin ikinci yarısı çok daha önemli olacak. Biz camia olarak bundan sonraki aşamada önümüzdeki her maçı kazanma arzusu içerisinde olacağız. Beşiktaş, ligin sonuna kadar bu yarışın içerisinde yer alacaktır. Hocamızla, futbolcularımızla, taraftarımızla ve tüm camia olarak biz bir aileyiz. Takımda çok iyi arkadaşlık ortamı var. Bu ortam var olduğu sürece bizim umutlarımız hiçbir zaman bitmez" ifadelerini kullandı.